Napoli | giornata decisiva per de Magistris | il Consiglio chiamato a votare il bilancio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Oggi è il giorno della resa dei conti per la Giunta comunale diretta da Luigi de. IlComunale si riunisce nella Sala dei Baroni per deliberare la proposta alavente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2020 – 2022, e la 357 avente ad oggetto lo schema deldi previsione 2020/2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022. Giorno decisivo per il futuro della città die per la Giunta de. IlComunale si riunisce in presenza alla Sala dei Baroni. All’ordine del giorno la ...