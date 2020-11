Napoli, 500 prenotati per il “tampone solidale” (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Successo per l’iniziativa tutta napoletana del “tampone solidale”. Sono già 500 i cittadini che si sono prenotati per sottoporsi al tampone antigenico. L’iniziativa, promossa dall’associazione dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus e SaDiSa, insieme con la farmacia Mele e alla Terza Municipalità di Napoli, partirà già da domani. Appuntamento alle ore 8 e 30 all’ingresso laterale della Basilica di San Severo a Capodimonte che, per l’occasione, accoglierà le persone che hanno prenotato il tampone dal costo simbolico di soli 18 euro. A svolgere i test ci sarà il personale medico che ha aderito volontariamente all’iniziativa. Gli orari per sottoporsi al test sono: dalle 8.30 alle 14 e dalle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Successo per l’iniziativa tutta napoletana del “tampone solidale”. Sono già 500 i cittadini che si sonoper sottoporsi al tampone antigenico. L’iniziativa, promossa dall’associazione dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus e SaDiSa, insieme con la farmacia Mele e alla Terza Municipalità di, partirà già da domani. Appuntamento alle ore 8 e 30 all’ingresso laterale della Basilica di San Severo a Capodimonte che, per l’occasione, accoglierà le persone che hanno prenotato il tampone dal costo simbolico di soli 18 euro. A svolgere i test ci sarà il personale medico che ha aderito volontariamente all’iniziativa. Gli orari per sottoporsi al test sono: dalle 8.30 alle 14 e dalle ...

