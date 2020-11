Moldova: Maia Sandu è la prima donna al potere (Di lunedì 16 novembre 2020) Maia Sandu batte il filorusso Igor Dodon alle presidenziali: “Questa vittoria appartiene alle persone che vogliono un paese migliore” In Moldova, Maia Sandu vince le elezioni presidenziali con il 57,3% dei voti, battendo il presidente uscente Igor Dodon, fermo al 42,5%. La candidata filoeuropea, leader del Partito Azione e Solidarietà si assicura la vittoria, diventando la prima donna a ricoprire la carica di Capo di Stato del paese. Chisinau e Transnistria Ottimo risultato per la candidata filoeuropea a Chisinau, capitale della Moldova, dove ottiene il 59,7% rispetto al filorusso Dodon con il 40,3%. Le carte si invertono oltre i confini, in Transnistria, la regione separatista filorussa, come prevedibile Dodon ottiene la maggioranza ... Leggi su zon (Di lunedì 16 novembre 2020)batte il filorusso Igor Dodon alle presidenziali: “Questa vittoria appartiene alle persone che vogliono un paese migliore” Invince le elezioni presidenziali con il 57,3% dei voti, battendo il presidente uscente Igor Dodon, fermo al 42,5%. La candidata filoeuropea, leader del Partito Azione e Solidarietà si assicura la vittoria, diventando laa ricoprire la carica di Capo di Stato del paese. Chisinau e Transnistria Ottimo risultato per la candidata filoeuropea a Chisinau, capitale della, dove ottiene il 59,7% rispetto al filorusso Dodon con il 40,3%. Le carte si invertono oltre i confini, in Transnistria, la regione separatista filorussa, come prevedibile Dodon ottiene la maggioranza ...

Ultime Notizie dalla rete : Moldova Maia Maia Sandu: "E' ora di ripulire la classe politica della Moldova" Euronews Italiano La vittoria di Maia Sandu alle elezioni presidenziali sposta la Moldova sul percorso europeo

La netta vittoria della candidata filoeuropea e leader del Partito azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, al secondo turno delle ...

