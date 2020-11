Moderna, vaccino per il Covid con «efficacia al 94,5 per cento» (Di lunedì 16 novembre 2020) I dati preliminari del vaccino preparato dall’azienda statunitense sono sovrapponibili a quelli annunciati da Pfizer pochi giorni fa. Il farmaco di Moderna «dura fino a 30 giorni nel frigo di casa» Leggi su corriere (Di lunedì 16 novembre 2020) I dati preliminari delpreparato dall’azienda statunitense sono sovrapponibili a quelli annunciati da Pfizer pochi giorni fa. Il farmaco di«dura fino a 30 giorni nel frigo di casa»

RobertoBurioni : Notizia fantastica. Appena rilasciati risultati preliminari del vaccino Moderna, anche in questo caso efficacia sop… - TgLa7 : #Covid_19: casa farmaceutica statunitense #Moderna annuncia in una nota che il suo #vaccino contro il Covid-19, in… - RobTallei : Il vaccino di #Moderna si conserva a -20° e nei normali frigo resiste fino a 30 giorni. Quello di #Pfizer si conser… - cipprian : RT @repubblica: Coronavirus, anche Moderna annuncia il suo vaccino: 'Efficace al 94,5%' [di Elena Dusi] [aggiornamento delle 18:37] https:/… - UbaldoLorenzo : RT @gavinjones10: Mica era scemo l’Ad di Pfizer che vendeva le sue azioni subito dopo l’annuncio del vaccino .... Pfizer shares drop as Mod… -