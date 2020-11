Milano, al San Raffaele spunta il “tariffario Covid”: 450 euro per visita a domicilio (Di lunedì 16 novembre 2020) spunta un clamoroso “tariffario Covid” destinato a fare polemica. E’ l’ospedale San Raffaele di Milano a proporlo, e si tratta di una sorta di listino prezzi per un consulto o una visita ai pazienti malati di coronavirus per i soggetti che non necessitano di cure ospedaliere. Il prezzo è 90 euro per il consulto telefonico, le prestazioni eventuali che verranno erogate presso il domicilio sarà di 450 euro. E sono già in tantissimi a criticare questa trovata che specula sulla pandemia. Milano, al San Raffaele spunta il “tariffario Covid”: 450 euro per visita a domicilio SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020)un clamoroso “tariffario Covid” destinato a fare polemica. E’ l’ospedale Sandia proporlo, e si tratta di una sorta di listino prezzi per un consulto o unaai pazienti malati di coronavirus per i soggetti che non necessitano di cure ospedaliere. Il prezzo è 90per il consulto telefonico, le prestazioni eventuali che verranno erogate presso ilsarà di 450. E sono già in tantissimi a criticare questa trovata che specula sulla pandemia., al Sanil “tariffario Covid”: 450perSportFace.

