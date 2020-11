Milan, Capello ricorda la finale contro il Barcellona: “Fummo superiori, non mi piacquero le parole di Crujff” (Di lunedì 16 novembre 2020) Fabio Capello torna indietro nel tempo.Milan, Baresi: “Questa squadra mi ricorda quella di Sacchi, ecco a che punto siamo per lo scudetto”L'ex tecnico di Real Madrid e Milan è tornato sulla finale di Coppa dei Campioni che vide trionfare i rossoneri per 4-0 sul Barcellona nell'ormai lontano 1994. Quella sfida di Atene consacrò il Milan come squadra più forte del mondo, ma resta soprattutto la lezione di umiltà impartita a Johan Crujff. L'allora allenatore dei blaugrana, infatti, alla vigilia della gara aveva affermato che i suoi avrebbero vinto a mani basse salvo poi doversi ricredere. Le parole rilasciate da Don Fabio nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport'."Non avevo mai rivisto la partita ... Leggi su mediagol (Di lunedì 16 novembre 2020) Fabiotorna indietro nel tempo., Baresi: “Questa squadra miquella di Sacchi, ecco a che punto siamo per lo scudetto”L'ex tecnico di Real Madrid eè tornato sulladi Coppa dei Campioni che vide trionfare i rossoneri per 4-0 sulnell'ormai lontano 1994. Quella sfida di Atene consacrò ilcome squadra più forte del mondo, ma resta soprattutto la lezione di umiltà impartita a Johan Crujff. L'allora allenatore dei blaugrana, infatti, alla vigilia della gara aveva affermato che i suoi avrebbero vinto a mani basse salvo poi doversi ricredere. Lerilasciate da Don Fabio nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport'."Non avevo mai rivisto la partita ...

