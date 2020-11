Mibact: attivato il tavolo permanente per lo spettacolo (Di martedì 17 novembre 2020) Nasce il tavolo permanente per lo spettacolo e il cinema, firmato il decreto che lo istituisce dal ministro per le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Un tavolo dettato dall’emergenza Coronavirus, secondo il ministro: «Necessario per l’ascolto costante di tutte le realtà di questi settori pesantemente colpiti dalla pandemia». Il tavolo è articolato in una sezione per lo spettacolo dal vivo e in una sezione per il cinema e l’audiovisivo. Nella sezione per lo spettacolo dal vivo, presieduta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 17 novembre 2020) Nasce ilper loe il cinema, firmato il decreto che lo istituisce dal ministro per le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Undettato dall’emergenza Coronavirus, secondo il ministro: «Necessario per l’ascolto costante di tutte le realtà di questi settori pesantemente colpiti dalla pandemia». Ilè articolato in una sezione per lodal vivo e in una sezione per il cinema e l’audiovisivo. Nella sezione per lodal vivo, presieduta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

