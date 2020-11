“Mi sono preso il Covid”. L’annuncio di Christian De Sica: le condizioni dell’attore (Di lunedì 16 novembre 2020) Christian De Sica non sta passando un bel periodo e la colpa come potrete immaginare è proprio del Coronavirus: “Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone. E mentre aspetto l’uscita del mio ultimo film “Un Natale su Marte”, che ho girato in coppia con Massimo Boldi, non vedo l’ora di cominciare tra qualche settimana le riprese di Chi ha incastrato Babbo Natale in cui farò il vecchione vestito di rosso, un po’ rimbambito e vittima del truffatore napoletano Alessandro Siani”. Uscito finalmente dall’incubo coronavirus, l’attore romano, 69 anni, sdrammatizza e ostenta ottimismo. Ma anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 novembre 2020)Denon sta passando un bel periodo e la colpa come potrete immaginare è proprio del Coronavirus: “Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me lacavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giornitornato negativo al tampone. E mentre aspetto l’uscita del mio ultimo film “Un Natale su Marte”, che ho girato in coppia con Massimo Boldi, non vedo l’ora di cominciare tra qualche settimana le riprese di Chi ha incastrato Babbo Natale in cui farò il vecchione vestito di rosso, un po’ rimbambito e vittima del truffatore napoletano Alessandro Siani”. Uscito finalmente dall’incubo coronavirus, l’attore romano, 69 anni, sdrammatizza e ostenta ottimismo. Ma anche ...

