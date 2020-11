“Mi ha lasciato…” Ambra Angiolini, rivelazioni inedite sulla sua storia con Allegri (Di lunedì 16 novembre 2020) La loro è una delle coppie più chiacchierate, ed apprezzate dal grande pubblico, del mondo dello spettacolo. Lei, attrice amatissima, lui allenatore vincente. La loro storia d’amore, negli ultimi tempi, ha subito qualche scricchiolio. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, però, al netto dei rumors, sono più uniti che mai. Eppure, un inedito aneddoto che è … L'articolo “Mi ha lasciato…” Ambra Angiolini, rivelazioni inedite sulla sua storia con Allegri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) La loro è una delle coppie più chiacchierate, ed apprezzate dal grande pubblico, del mondo dello spettacolo. Lei, attrice amatissima, lui allenatore vincente. La lorod’amore, negli ultimi tempi, ha subito qualche scricchiolio.e Massimiliano, però, al netto dei rumors, sono più uniti che mai. Eppure, un inedito aneddoto che è … L'articolo “Mi ha lasciato…”suaconproviene da www.meteoweek.com.

xmewampi : io comunque sto ancora pensando all'arco del white knight of london in moriarty the patriot perché veramente stupen… - CrinaTrofin : @angelaavasian Si, inizialmente ho pensato:” ma che palle andrea, è un gioco” ! E niente, pier mi lasciato di stucco! Adoro!! - Sapiente_mente : @cris_cersei Ah mio cuggino, amico di quel funzionario, mi ha confermato tutto e la cosa che più mi lasciato perple… - PaoloAngeletti7 : @RobertoRenga ....viene facile e non costa nulla. Sorry, mi lasciato trascinare dalla 'Nuova Alba' evocata da sleep… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi lasciato…” Giocano a calcio in piazza, ma la palla è un povero gatto. E finisce male per tutti ciociariaoggi.it