Mi chiamo Francesco Totti | stasera su Sky Cinema Uno in prima visione il film sullo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 novembre 2020)su SkyUno, alle 21:15, va in onda, inTV Pay, Mi, ildiretto da Alex Infascelli dedicato allo storico capitano della Roma. Miarriva in TV,su SkyUno e su Sky Sport Serie A alle 21:15, dopo il debutto trionfale all'ultima Festa deldi Roma. Ilsarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. "Tutto ciò che è raccontato nel- come tutto ciò che è omesso - è lo specchio di quello chetrova veramente importante nella sua storia, ...