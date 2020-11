METEO Italia, torna l’Anticiclone, ma Venerdì impulso freddo polare (Di lunedì 16 novembre 2020) METEO SINO AL 22 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è alle prese con il passaggio di una perturbazione, che si porta verso le regioni meridionali. Il campo di alta pressione si è ritirato temporaneamente verso ovest, consentendo al fronte freddo di sfilare lungo la Penisola. Si tratta di un peggioramento molto rapido, veicolato da correnti in quota dai quadranti settentrionali con associato un moderato calo delle temperature. Fin da martedì l’anticiclone andrà ancora a distendersi verso l’Italia, a riportare METEO stabile a partire dal Centro-Nord e poi sul resto della Penisola. Torneranno anche le nebbie, soprattutto in Val Padana. Un po’ d’instabilità si attarderà sulle regioni meridionali, soprattutto lungo la ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 16 novembre 2020)SINO AL 22 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’è alle prese con il passaggio di una perturbazione, che si porta verso le regioni meridionali. Il campo di alta pressione si è ritirato temporaneamente verso ovest, consentendo al frontedi sfilare lungo la Penisola. Si tratta di un peggioramento molto rapido, veicolato da correnti in quota dai quadranti settentrionali con associato un moderato calo delle temperature. Fin da martedì l’anticiclone andrà ancora a distendersi verso l’, a riportarestabile a partire dal Centro-Nord e poi sul resto della Penisola. Torneranno anche le nebbie, soprattutto in Val Padana. Un po’ d’instabilità si attarderà sulle regioni meridionali, soprattutto lungo la ...

