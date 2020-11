Medvedev-Zverev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Londra 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) Alexandere Daniildebuttanonella prima giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp. Il russo proviene dalla splendida vittoria al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in finale proprio sul tedesco che vuole prendersi la rivincita e terminare al meglio una stagione tribolata soprattutto fuori dal campo. La contesa odierna, nella giornata di lunedì 16 novembre, è in programma non prima delle ore 21:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights.