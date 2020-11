Mascherano si ritira: “È il momento giusto per smettere” (Di lunedì 16 novembre 2020) Javier Mascherano, 36 anni, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’argentino lo ha annunciato in conferenza stampa a La Plata, dove dall’inizio dell’anno indossa la maglia dell’Estudiantes. È stato una bandiera del Barcellona, con cui ha giocato dal 2010 al 2018, arrivando anche ad essere vicino al Napoli sotto la gestione Benitez. Vorrei annunciare che oggi mi ritiro dal calcio professionistico. Voglio ringraziare questo club che mi ha dato l’opportunità di chiudere la mia carriera in Argentina. È il momento di smettere dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi a livello personale e dopo averci pensato a lungo in questo periodo, la decisione corretta è quella di fermarmi oggi. Ho vissuto la mia carriera al 100%, dando sempre il massimo. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Javier, 36 anni, ha deciso dirsi dal calcio giocato. L’argentino lo ha annunciato in conferenza stampa a La Plata, dove dall’inizio dell’anno indossa la maglia dell’Estudiantes. È stato una bandiera del Barcellona, con cui ha giocato dal 2010 al 2018, arrivando anche ad essere vicino al Napoli sotto la gestione Benitez. Vorrei annunciare che oggi mi ritiro dal calcio professionistico. Voglio ringraziare questo club che mi ha dato l’opportunità di chiudere la mia carriera in Argentina. È ildi smettere dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi a livello personale e dopo averci pensato a lungo in questo periodo, la decisione corretta è quella di fermarmi oggi. Ho vissuto la mia carriera al 100%, dando sempre il massimo. L'articolo ...

DiMarzio : #Mascherano si ritira dal calcio giocato: l'annuncio dell'ex #Barcellona?? - napolista : Mascherano si ritira: “È il momento giusto per smettere” L’annuncio dell’argentino in conferenza stampa: “Ci ho pen… - TuttoQuaNews : RT @CalcioNews24: Mascherano si ritira dal calcio giocato: «Felice di aver chiuso la carriera in Argentina» – VIDEO - paxer89 : RT @GoalItalia: 'Questa è l'ultima partita della mia carriera' ?? L'annuncio improvviso: Mascherano si ritira ?? - GoalItalia : 'Questa è l'ultima partita della mia carriera' ?? L'annuncio improvviso: Mascherano si ritira ?? -