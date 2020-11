Maria Monsé lascia allibito Amedeo Goria: “In ascensore ho goduto…” (Di lunedì 16 novembre 2020) Amedeo Goria e Maria Monsé hanno avuto un flirt Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda giovedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip. Tra i vari ospiti presenti in studio e in collegamento, c’erano anche Amedeo Goria e Maria Monsé. E proprio quest’ultimi hanno rivelato al pubblico di Canale 5 che anni fa hanno avuto un flirt. L’ex gieffina è il noto giornalista Rai si sono conosciuti sul set del film intitolato Annaré. Una pellicola napoletana che, stando alle dichiarazioni di Maria, in Campania è stato visto più di Titanic. E proprio durante la realizzazione del film sarebbe scattata la scintilla. E proprio l’ex ragazza di Non è la Rai ha dato qualche ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 16 novembre 2020)Monsé hanno avuto un flirt Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda giovedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip. Tra i vari ospiti presenti in studio e in collegamento, c’erano ancheMonsé. E proprio quest’ultimi hanno rivelato al pubblico di Canale 5 che anni fa hanno avuto un flirt. L’ex gieffina è il noto giornalista Rai si sono conosciuti sul set del film intitolato Annaré. Una pellicola napoletana che, stando alle dichiarazioni di, in Campania è stato visto più di Titanic. E proprio durante la realizzazione del film sarebbe scattata la scintilla. E proprio l’ex ragazza di Non è la Rai ha dato qualche ...

