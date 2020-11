Manovra | nuovo ok dal CdM | asili e credito di imposta al Sud le novità

Leggi su dire

(Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato per la seconda volta la legge di bilancio da 38 miliardi chiamata a sostenere famiglie e imprese colpite dalla crisi innescata dalla pandemia. Dopo il via libera “salvo intese” del 18 ottobre, oggi la manovra è tornata in Cdm dove la bozza, apparsa per la prima volta tre giorni fa, è stata ulteriormente limata. Nei prossimi giorni il governo si riunirà ancora per varare la relazione che chiede un ulteriore scostamento di bilancio di circa 20 miliardi. Questo extra deficit, che inciderà sui conti del 2021, dovrà poi essere votato dalle Camere, probabilmente la settimana prossima. Nel corso dell’ultima capigruppo l’esecutivo giallorosso aveva indicato come data probabile il 25 novembre. Le risorse verranno utilizzate per un terzo decreto ristori che garantirà gli indennizzi ai settori non ancora coperti e servirà a rafforzare la dote stanziata dalla finanziaria (4 miliardi).