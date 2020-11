Manovra: Catalfo, 'da luglio 2021 assegno unico per i figli fino a 21 anni' (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancio 2021 prevede la ''proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli fino a 21 anni di età''. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Cdm che ha approvano la Manovra, su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancioprevede la ''proroga del bonus natalità per ile, daper ia 21di età''. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia, al termine del Cdm che ha approvano la, su Facebook.

TV7Benevento : Manovra: Catalfo, 'da luglio 2021 assegno unico per i figli fino a 21 anni'... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Catalfo: 38 miliardi di aiuti per superare l'emergenza #leggedibilancio - MediasetTgcom24 : Manovra, Catalfo: 38 miliardi di aiuti per superare l'emergenza #leggedibilancio - TV7Benevento : **Manovra: Catalfo, 'fondo 4 mld per imprese colpite da covid'**... - cristinastag : Per noi @Corriere 'entrano nella manovra sgravi del 100% per chi assume una donna come chiesto dalla ministra Nunzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Catalfo Manovra, Catalfo: «Cig di 12 settimane e proroga fino a marzo blocco licenziamenti, rifinanziato taglio cuneo» Il Messaggero Manovra: Catalfo, 'da luglio 2021 assegno unico per i figli fino a 21 anni'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancio 2021 prevede la ''proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli ...

Manovra, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha intanto confermato la dimensione economica della manovra con oltre 38 miliardi di euro stanziati. Confermate le misure previste sul fronte del lavoro come ...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La legge di bilancio 2021 prevede la ''proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli ...La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha intanto confermato la dimensione economica della manovra con oltre 38 miliardi di euro stanziati. Confermate le misure previste sul fronte del lavoro come ...