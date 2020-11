Maneskin, positivi al Covid-19 il cantante Damiano e la bassista Victoria (Di lunedì 16 novembre 2020) I Maneskin colpiti dal Covid-19, Damiano, il cantante del gruppo e Victoria la bassista della band rivelazione dell’edizione 2018 di X Factor, sono positivi al Coronavirus. Lo hanno annunciato gli stessi membri del gruppo con un post sui social. Nel messaggio i giovanissimi musicisti, appena usciti sul mercato con il nuovo singolo Vent’anni, dicono di essere in isolamento volontario e raccomandano di usare le mascherine e di seguire le indicazioni degli esperti. “Come abbiamo provato sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati” scrivono, annunciando di essere comunque al lavoro sulla loro musica, da casa. Maneskin, nuovo singolo della band: Vent’anni Il loro post della band: Ieri abbiamo fatto i test e due di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 16 novembre 2020) Icolpiti dal-19,, ildel gruppo eladella band rivelazione dell’edizione 2018 di X Factor, sonoal Coronavirus. Lo hanno annunciato gli stessi membri del gruppo con un post sui social. Nel messaggio i giovanissimi musicisti, appena usciti sul mercato con il nuovo singolo Vent’anni, dicono di essere in isolamento volontario e raccomandano di usare le mascherine e di seguire le indicazioni degli esperti. “Come abbiamo provato sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati” scrivono, annunciando di essere comunque al lavoro sulla loro musica, da casa., nuovo singolo della band: Vent’anni Il loro post della band: Ieri abbiamo fatto i test e due di ...

