Mancini | “Abbiamo avuto la giusta mentalità | bravi Evani e tutto lo staff”

Roberto Mancini ha dovuto rinunciare anche alla sfida contro la Polonia a causa del Covid-19, non è mancato il suo commento su Twitter al fischio finale della partita:"Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale!".

ansacalciosport : Gravina 'su rinnovo ct aspetto decisione Mancini'. 'Abbiamo ancora due anni. Questa Nazionale come una famiglia' |… - DAVIDEQUARTARA1 : @fcin1908it Per essere un clab di prestigio come quelli di adesso bisogna rivoluzionare tutto e tutti. Sono passati… - _frankhighwall_ : Che bella Nazionale! Finalmente una squadra degna. Grande merito a Mancini per aver rivitalizzato questi ragazzi, p… - Giacomino731 : Finalmente abbiamo una #Nazionale di calcio degna della nostra storia! Tutto merito di Mr. #Mancini che ha preso un… - santxbrit : RT @givemelove_24: Mancini come Binotto. Dai che forse abbiamo trovato la soluzione -

