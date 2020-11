Luis Suarez positivo al Coronavirus | salterà la sfida contro il Barcellona

(Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA - Ancheè risultatoal: l'attaccante uruguaiano è stato sottoposto a test oggi in vista della partita tra la sua nazionale e il Brasile, in programma mercoledì ...

Luis Suarez è risultato positivo al coronavirus dopo i tamponi effettuati nel ritiro dell’Uruguay e sarà costretto a saltare le prossime due partite in programma: quella in Nazionale contro il Brasile ...Luis Suarez è risultato positivo al Covid-19, a poche ore di distanza dal primo caso rilevato nella squadra allenata da Tabarez, quella del difensore del Palmeiras Matias Vina. Una doccia gelata per ...