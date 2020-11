Low | “Possiamo vincere il girone | domani servirà equilibrio”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 16 novembre 2020) Joachim Low, Ct della Germania, alla vigilia della gara contro la Spagna, ha parlato in conferenza stampa: “La Spagna è una delle Nazionali migliori, è bello però avere la possibilità diilsarà una grande sfida. Sarà molto importante l’equilibrio da tenere in campo, dovremo essere in grado di affrontare lo stile di gioco degli avversari. Sule? Ha avuto un leggero fastidio dopo la gara contro l’Ucraina dunque vediamo. Max partirà titolare, da capire se può giocare una gara intera.” Foto: Twitter Germania L'articolo Low: “Possiamoilservirà equilibrio” proviene da Alfredo Pedullà.