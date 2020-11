LIVE – Zverev-Medvedev 1-1 | Atp Finals 2020 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) Ile latestuale dell’incontro tra Alexandere Daniil, valido per la prima giornata del Gruppo Tokyodelle Atpdi Londra. I due giovani atleti incrociano le proprie strade per la seconda volta in poche settimane, dopo la finale vinta dal russo a Parigi: il talento teutonico proverà a conquistare una rivincita. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante unascritta, aggiornata in tempo reale, a partire dalle ore 21.00 di lunedì 16 novembre. Segui ilsu Sportface.it CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI REGOLAMENTO ALBO D’ORO AGGIORNA LA1-1* PRIMO SET ...