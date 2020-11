‘Live – Non è la D’Urso’, Paolo Brosio racconta com’è nato il flirt con la sua fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis (ma Soleil Sorge rivela che…) (Di lunedì 16 novembre 2020) È stata un’ospitata piuttosto particolare, quella che ha visto protagonista ieri sera Paolo Brosio. Fresco di uscita dal Grande Fratello Vip 5, ieri l’uomo è approdato nel salotto televisivo di Live – Non è la D’Urso, confrontandosi dapprima con la padrona di casa, salvo poi essere sottoposto alle 5 sfere, tutte rosse, che non hanno mostrato molta magnanimità nei suoi confronti. Tra gli sferati, infatti, non solo Soleil Sorge che ha accusato il cronista di essere troppo esibizionista con la fede e di averla sfruttata a favor di telecamera non solo al Gf Vip, ma anche su L’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato insieme a lei. A non porgergli l’altra guancia, persino Marina La Rosa, anche lei sua ex compagna d’avventura in Honduras, che non ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 novembre 2020) È stata un’ospitata piuttosto particolare, quella che ha visto protagonista ieri sera. Fresco di uscita dal Grande Fratello Vip 5, ieri l’uomo è approdato nel salotto televisivo di Live – Non è la D’Urso, confrontandosi dapprima con la padrona di casa, salvo poi essere sottoposto alle 5 sfere, tutte rosse, che non hanno mostrato molta magnanimità nei suoi confronti. Tra gli sferati, infatti, non soloche ha accusato il cronista di essere troppo esibizionista con la fede e di averla sfruttata a favor di telecamera non solo al Gf Vip, ma anche su L’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato insieme a lei. A non porgergli l’altra guancia, persino Marina La Rosa, anche lei sua ex compagna d’avventura in Honduras, che non ha ...

