L’hair contouring di Kate Middleton | perfetto escamotage anti-age

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 novembre 2020) Ogni volta che appare su Instagram, Kate Middleton riesce nel suo intento: far parlare di sé, tendenzialmente bene (è una perfezionista, e questo lo si sa). La duchessa di Cambridge, 38 anni, brunette naturale, ha messo in mostra in un nuovo video apparso sul profilo social della casa reale la sua nuova colorazione capelli, con chioma illuminata da schiariture bronde, una calda miscela di castano e biondo simile al miele, che incornicia alla perfezione il volto di Kate.