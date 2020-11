Lesioni e stalking alla borsista | assolti a Piacenza i giudici Bellomo e Nalin

(Di lunedì 16 novembre 2020) Si è concluso con una piena assoluzione il processo a carico di Francesco, ex giudice del Consiglio di Stato, e di Davide, ex pm di Rovigo. I due magistrati erano imputati a...

Si è concluso con una piena assoluzione il processo a carico di Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, e di Davide Nalin, ex pm di Rovigo. I due magistrati erano imputati ...Erano a processo per stalking e lesioni ai danni di una borsista della scuola 'Diritto e Scienza'. La ragazza, per l'accusa, è stata minacciata e interrogata sulla vita sessuale. Il fatto non sussiste ...