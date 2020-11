L’epidemiologo Lopalco: “Attenzione a dire che il contagio sta rallentando: se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede” (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo L’epidemiologo Lopalco: “Attenzione a dire che il contagio sta rallentando: se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo L’epidemiologo: “Attenzione ache ilsta: selo, laci crede” MeteoWeb.

TgrRaiPuglia : #Coronavirus. Secondo l'epidemiologo @ProfLopalco la situazione è ancor grave. Fuorvianti i messaggi sin troppo o… - Destradipopolo : #lopalco D’ACCORDO CON #Crisanti: “ #lockdown PER TRE SETTIMANE IN TUTTA ITALIA” SECONDO L’EPIDEMIOLOGO, LA CHIUSU… - dritanhocja : Professore di igiene. Vuole chiudere le scuole. L'epidemiologo Lopalco: ospedali in difficoltà, serve subito un loc… - infoitinterno : L'epidemiologo Lopalco: ospedali in difficoltà, serve subito un lockdown di due o tre settimane - StefaniaFalone : RT @LazzariAmbrogio: L'epidemiologo #Lopalco: ospedali in difficoltà, serve subito un #lockdown di due o tre settimane -