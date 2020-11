Le novità della Manovra: dalla decontribuzione al Sud ai rimborsi cashback esentasse (Di lunedì 16 novembre 2020) La Manovra ha avuto lunedì 16 novembre in Consiglio dei ministri il via libera definitivo. La versione aggiornata della legge di Bilancio conferma i grandi capitoli di spesa (3 miliardi per l'assegno unico, 5 miliardi per il rifinanziamento della Cig Covid, 4 miliardi al fondo per i ristori delle attività più colpite dalla pandemia) ma contiene alcune importanti novità. Il testo (quasi 250 articoli) sarà trasmesso alla Camera dove in settimana verrà avviata la sessione di Bilancio. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 16 novembre 2020) Laha avuto lunedì 16 novembre in Consiglio dei ministri il via libera definitivo. La versione aggiornatalegge di Bilancio conferma i grandi capitoli di spesa (3 miliardi per l'assegno unico, 5 miliardi per il rifinanziamentoCig Covid, 4 miliardi al fondo per i ristori delle attività più colpitepandemia) ma contiene alcune importanti novità. Il testo (quasi 250 articoli) sarà trasmesso alla Camera dove in settimana verrà avviata la sessione di Bilancio.

