Lazio, il Tar ferma i medici di famiglia: niente cure a casa dei pazienti Covid. “Il loro ruolo non lo prevede”. Ricorso urgente della Regione (Di lunedì 16 novembre 2020) I medici di famiglia non sono tenuti a visitare i pazienti positivi al Covid. Quello è compito degli “specialisti”. Che però scarseggiano. La sentenza del Tar del Lazio e le interpretazioni che arriveranno nei prossimi giorni rischiano di essere devastanti nei criteri per l’organizzazione della gestione domiciliare dei pazienti Covid. Nel Lazio, dove i provvedimenti della Regione sono stati contestati dal ricorrente Sindacato medici italiani (Smi), ma anche in altri territori, che a fronte di un’alta ospedalizzazione hanno chiesto la collaborazione dei medici di base. Secondo i giudici amministrativi, i dottori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Idinon sono tenuti a visitare ipositivi al. Quello è compito degli “specialisti”. Che però scarseggiano. La sentenza del Tar dele le interpretazioni che arriveranno nei prossimi giorni rischiano di essere devastanti nei criteri per l’organizzazionegestione domiciliare dei. Nel, dove i provvedimentisono stati contestati dal ricorrente Sindacatoitaliani (Smi), ma anche in altri territori, che a fronte di un’alta ospedalizzazione hanno chiesto la collaborazione deidi base. Secondo i giudici amministrativi, i dottori di ...

TgLa7 : ++ #Covid19 Tar Lazio: Stop #medici famiglia per cure a casa ++ Accolto ricorso #SindacatoMediciItaliani, 'compito delle #Uscar' - SkyTG24 : Covid, Tar Lazio decreta stop a visite domicilio per medici famiglia - fattoquotidiano : Il Tar Lazio respinge il ricorso della Calabria: no alla sospensione cautelare del dpcm che la inserisce in zona ro… - PamelaPaparoni : ??Il #Tar del #Lazio #blocca la #Regione. I #medici di #base #non possono essere utilizzati per assistere a casa i… - clikservernet : Lazio, il Tar ferma i medici di famiglia: niente cure a casa dei pazienti Covid. “Il loro ruolo non lo prevede”. Ri… -