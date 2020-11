Lazio, al via tamponi rapidi dai medici di famiglia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Da Ostia ad Ariccia, da Civitavecchia ad Anzio i tamponi rapidi dai medici di famiglia sono diventati realtà nel Lazio. I medici di medicina generale hanno iniziato a effettuare i test antigenici e le Asl – ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – stanno distribuendo i primi 50 mila test (dei 200 mila previsti) con i relativi dispositivi di protezione individuale. “L’impegno dei medici di medicina generale in questa fase è assolutamente rilevante – ha sottolineato D’Amato – In questa fase i test rapidi rappresentano un valido strumento di screening per individuare precocemente sospetti casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA, 16 NOV – Da Ostia ad Ariccia, da Civitavecchia ad Anzio idaidisono diventati realtà nel. Idina generale hanno iniziato a effettuare i test antigenici e le Asl – ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – stanno distribuendo i primi 50 mila test (dei 200 mila previsti) con i relativi dispositivi di protezione individuale. “L’impegno deidina generale in questa fase è assolutamente rilevante – ha sottolineato D’Amato – In questa fase i testrappresentano un valido strumento di screening per individuare precocemente sospetti casi ...

