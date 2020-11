L'arrivo del vaccino non scalda i social (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI - Pfizer annuncia che il vaccino anti-Covid è efficace al 90% dopo primi test di fase 3, prevedendo entro l'anno 15 milioni di dosi. La Commissione europea ordina 200 milioni di dosi più un'opzione per altri altre 100, ripartite tra gli stati membri in base al numero della popolazione. Nella migliore delle ipotesi la distribuzione dovrebbe partire tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2021. La responsabile della salute UE, Stella Kyriakides, annuncia dal suo account Twitter la sottoscrizione del contratto per assicurarsi le dosi necessarie. Ottimismo ma anche tanta cautela, per non generare false speranze. Pfizer Inc. ha annunciato oggi, insieme a @BioNTech Group, che il candidato #vaccino basato su mRNA ha dimostrato, in un'analisi ad interim, prove iniziali di efficacia contro #COVID19 nei partecipanti che non presentavano ... Leggi su agi (Di lunedì 16 novembre 2020) AGI - Pfizer annuncia che ilanti-Covid è efficace al 90% dopo primi test di fase 3, prevedendo entro l'anno 15 milioni di dosi. La Commissione europea ordina 200 milioni di dosi più un'opzione per altri altre 100, ripartite tra gli stati membri in base al numero della popolazione. Nella migliore delle ipotesi la distribuzione dovrebbe partire tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2021. La responsabile della salute UE, Stella Kyriakides, annuncia dal suo account Twitter la sottoscrizione del contratto per assicurarsi le dosi necessarie. Ottimismo ma anche tanta cautela, per non generare false speranze. Pfizer Inc. ha annunciato oggi, insieme a @BioNTech Group, che il candidato #basato su mRNA ha dimostrato, in un'analisi ad interim, prove iniziali di efficacia contro #COVID19 nei partecipanti che non presentavano ...

Uno studio dell’associazione di Data Science dell’Università Bocconi simula gli effetti della campagna di vaccinazione sulla base di alcune variabili. Potrà il vaccino evitare nuovi lockdown?

