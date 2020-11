L’Abruzzo si proclama zona rossa: il braccio di ferro sulla scuola (Di lunedì 16 novembre 2020) L’Abruzzo si è auto dichiarato zona rossa: per il Presidente Marco Marsilio non c’era altra scelta, e la scuola è stato un tema difficilissimo da affrontare. Marco Marsilio si è consultato a lungo con la propria giunta regionale e a quanto pare il Presidente e gli assessori della Regione Abruzzo hanno votato all’unanimità per imporre in Abruzzo misure più restrittive rispetto … L'articolo L’Abruzzo si proclama zona rossa: il braccio di ferro sulla scuola è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 16 novembre 2020) L’Abruzzo si è auto dichiarato: per il Presidente Marco Marsilio non c’era altra scelta, e laè stato un tema difficilissimo da affrontare. Marco Marsilio si è consultato a lungo con la propria giunta regionale e a quanto pare il Presidente e gli assessori della Regione Abruzzo hanno votato all’unanimità per imporre in Abruzzo misure più restrittive rispetto … L'articolo L’Abruzzo si: ildiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Titti700 : RT @IlContiAndrea: Da mercoledì passaggio da #zonagialla a #zonaarancione per #Abruzzo #Basilicata, #Toscana #Liguria e #Umbria. In modo au… - medicojunghiano : RT @IlContiAndrea: Da mercoledì passaggio da #zonagialla a #zonaarancione per #Abruzzo #Basilicata, #Toscana #Liguria e #Umbria. In modo au… - antoferito1 : RT @IlContiAndrea: Da mercoledì passaggio da #zonagialla a #zonaarancione per #Abruzzo #Basilicata, #Toscana #Liguria e #Umbria. In modo au… - _TheHalfBlood_ : RT @IlContiAndrea: Da mercoledì passaggio da #zonagialla a #zonaarancione per #Abruzzo #Basilicata, #Toscana #Liguria e #Umbria. In modo au… - Methamorphose30 : RT @IlContiAndrea: Da mercoledì passaggio da #zonagialla a #zonaarancione per #Abruzzo #Basilicata, #Toscana #Liguria e #Umbria. In modo au… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Abruzzo proclama L’Abruzzo si proclama zona rossa: il braccio di ferro sulla scuola CheDonna.it