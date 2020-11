“La vera emergenza è riaprire subito le scuole”. Miozzo (Cts) boccia i politici improvvisati (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, che vanno riaperte prima possibile“. Ne è convinto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che punta il dito contro “molti improvvisati politici del nostro disgraziato Paese“. Sul fronte della pandemia, l’esperto taglia corto in merito a come sarà il Natale – se con o senza lockdown: “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti”, è la sua previsione in un’intervista al Corriere della Sera. “Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle aspettative – afferma il medico – saremmo di grande aiuto al sistema ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – “C’è un’che dobbiamo affrontareed è quella delle scuole, che vanno riaperte prima possibile“. Ne è convinto Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che punta il dito contro “moltidel nostro disgraziato Paese“. Sul fronte della pandemia, l’esperto taglia corto in merito a come sarà il Natale – se con o senza lockdown: “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti”, è la sua previsione in un’intervista al Corriere della Sera. “Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle aspettative – afferma il medico – saremmo di grande aiuto al sistema ...

RaiTre : #Sapiens, un solo pianeta con @OfficialTozzi Rivedi la puntata di ieri 'La vera storia dell'isola di Atlante' - fattoquotidiano : Renzi, la vera storia /1 - Inchiesta Open [di Antonio Massari e Valeria Pacelli] - Corriere : Miozzo (Cts): «La vera emergenza sono le scuole chiuse. Riapriamo» - ekianx : @cumdivido VOGLIAMO I DISCORSI DI DAYANE IN LAVATRICE CHE SPUTA MERDA SU ELIGREG DEVONO CAPIRE TUTTI LA SUA VERA PASTA - segnaleorario : Fascisti di merda, loro e chi li ha votati (sempre che, data la fonte, la notizia sia vera). (Non me ne vogliano Na… -

Ultime Notizie dalla rete : “La vera Coronavirus Germania, Merkel verso nuove restrizioni - Affaritaliani.it Affaritaliani.it