La prova che la letterina di Tommaso Z. è vera? Il servizio di Barbara D’Urso (Di lunedì 16 novembre 2020) La letterina che Tommaso Z. ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo se era possibile fare avere una autocertificazione speciale a Babbo Natale, in modo che possa viaggiare e consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo è diventata un caso politico. Non tutti hanno creduto che le parole fossero proprio quelle di un bambino di 5 anni di Cesano Maderno: Tanto che la risposta di Conte è sembrata inopportuna: “Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha garantito che gia’ possiede un’autocertificazione internazionale: puo’ viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione”, risponde il premier, che aggiunge: “Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) LacheZ. ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo se era possibile fare avere una autocertificazione speciale a Babbo Natale, in modo che possa viaggiare e consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo è diventata un caso politico. Non tutti hanno creduto che le parole fossero proprio quelle di un bambino di 5 anni di Cesano Maderno: Tanto che la risposta di Conte è sembrata inopportuna: “Caro, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha garantito che gia’ possiede un’autocertificazione internazionale: puo’ viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione”, risponde il premier, che aggiunge: “Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per ...

CarloCalenda : Quello che sta succedendo su Open, con intercettazioni irrilevanti pubblicate e scontrini di ristoranti usati come… - Anto_Giovinazzi : 500 GP! Un numero fatto di nomi, volti e storie che hanno contribuito a scrivere la leggenda di questo sport. Un tr… - chetempochefa : 'Per esempio, vi siete mai chiesti come sono nate le Ong che operano nel Mediterraneo? le Ong sono nate per prestar… - GennaroSenatore : libertà di espressione, questa sconosciuta. Guardate che pensare che l'unica libertà di pensiero sia quella che non… - FiliAloisi : @GennaroSenatore @Milton_Keynes1 La prova che non c'è libero arbitrio -

Ultime Notizie dalla rete : prova che Correntista opponente: onere della prova è a suo carico Altalex Quentin40: «Non sono solo quello di ‘Thoiry’»

«Avrei tanto voluto uscire subito con un brano così, per far capire immediatamente alla gente chi sono e cosa provo davvero. In quel periodo mi sentivo come se avessi una missione, come se dovessi ...

Uefa Nations League, Italia-Polonia 2-0: Azzurri in testa

L’Italia batte la Polonia con una splendida prova collettiva e torna in vetta al suo gruppo a un turno dalla conclusione della fase a gironi Italia-Polonia 2-0 in Uefa Nations League – La solita bell’ ...

«Avrei tanto voluto uscire subito con un brano così, per far capire immediatamente alla gente chi sono e cosa provo davvero. In quel periodo mi sentivo come se avessi una missione, come se dovessi ...L’Italia batte la Polonia con una splendida prova collettiva e torna in vetta al suo gruppo a un turno dalla conclusione della fase a gironi Italia-Polonia 2-0 in Uefa Nations League – La solita bell’ ...