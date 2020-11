La movida romana si sposta sul litorale: musica, dj e drink in uno stabilimento di Ostia (Di lunedì 16 novembre 2020) Mentre Roma era alle prese con il primo week end di varchi e chiusure del centro storico per evitare assembramenti, domenica pomeriggio la movida si è spostata sul litorale romano a Ostia. In uno stabilimento balneare, dotato di ampie terrazze con vista mare, si sono radunati diversi ragazzi a ballare, tra musica e aperitivi. Molti di loro sono senza mascherina. Ad animare il pomeriggio, racconta chi ci è stato, c’era anche un dj L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Mentre Roma era alle prese con il primo week end di varchi e chiusure del centro storico per evitare assembramenti, domenica pomeriggio lasi èta sulromano a. In unobalneare, dotato di ampie terrazze con vista mare, si sono radunati diversi ragazzi a ballare, trae aperitivi. Molti di loro sono senza mascherina. Ad animare il pomeriggio, racconta chi ci è stato, c’era anche un dj L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trastevere: chiuso lo storico "Bar San Calisto"

1' di lettura 11/11/2020 - Chiuso per tre giorni dai carabinieri il bar di San Calisto a Trastevere, storico locale del rione tra i principali punti di riferimento della movida romana. Stavolta però n ...

