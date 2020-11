La Francia ha superato il picco di contagi da Coronavirus (Di lunedì 16 novembre 2020) Con il nuovo lockdown, la Francia avrebbe nuovamente iniziato la curva di discesa da contagi di Coronavirus. La Francia avrebbe raggiunto il picco di casi Coronavirus, di nuovo. Di conseguenza, sarebbe iniziata già la discesa della curva. A dirlo è stato il Ministro della Salute Olivier Veran che, intervistato dal gruppo Ebra – uno dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Con il nuovo lockdown, laavrebbe nuovamente iniziato la curva di discesa dadi. Laavrebbe raggiunto ildi casi, di nuovo. Di conseguenza, sarebbe iniziata già la discesa della curva. A dirlo è stato il Ministro della Salute Olivier Veran che, intervistato dal gruppo Ebra – uno dei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

