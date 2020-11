La bambina che amava Tom Gordon: Lynne Ramsay regista del film (Di lunedì 16 novembre 2020) Il romanzo di Stephen King intitolato La bambina che amava Tom Gordon diventerà un film e Lynne Ramsay ne sarà la regista. La bambina che amava Tom Gordon, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà un film e alla regia ci sarà Lynne Ramsay. Il progetto prodotto da Village Roadshow Pictures dovrebbe entrare nella fase delle riprese nei primi mesi del 2021. Lynne Ramsay, recentementa autrice di A Beautiful Day, si è occupata anche della sceneggiatura del film The Girl Who Loved Tom Gordon collaborando con Christy Hall. Il romanzo scritto da Stephen King, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020) Il romanzo di Stephen King intitolato LacheTomdiventerà unne sarà la. LacheTom, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà une alla regia ci sarà. Il progetto prodotto da Village Roadshow Pictures dovrebbe entrare nella fase delle riprese nei primi mesi del 2021., recentementa autrice di A Beautiful Day, si è occupata anche della sceneggiatura delThe Girl Who Loved Tomcollaborando con Christy Hall. Il romanzo scritto da Stephen King, ...

