Juventus, tour de force in arrivo: fase chiave della stagione dei bianconeri (Di lunedì 16 novembre 2020) Juventus – Da sabato 21 novembre a martedì 22 dicembre tanti impegni in calendario per la squadra di Andrea Pirlo, un rush finale di questo 2020 nel quale bisognerà cercare di raccogliere più successi possibile. Potrebbe essere la vera chiave di una stagione molto usurante, nella quale il Covid continua ad essere un vero e proprio imprevisto che può cambiare le carte in tavola. Juventus, 10 partite in un mese Come sottolinea Il Corriere dello Sport, sono dieci le partite che attendono la formazione bianconera fino a Natale. Gare nelle quali il tecnico si attende grandi prove da parte dei suoi calciatori, specie quelli che finora non hanno giocato tantissimo a causa degli infortuni. In Europa bisogna chiudere al più presto il discorso qualificazione. Ferencvaros e Dinamo Kiev non ...

