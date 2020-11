Juventus | NEWS e ultimissime 16 novembre | torna De Ligt | Bonucci si ferma per 20 giorni

Leggi su serieanews

(Di lunedì 16 novembre 2020)- Tutte le notizie sui bianconeri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni,e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions League. Leggi anche: Serie A,16– Brutte notizie per Andrea Pirlo il quale dovrà fare a meno diper … Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieA.com Tutte le Notizie della Serie A.