Juventus | la rivelazione di Bendtner | “Beccai Pirlo e Buffon a fumare nei bagni | e pensare che Balotelli…”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Ladi Nicklas. L'ex attaccante danese, che nel corso degli anni si è reso più volte protagonista di episodi negativi che ne hanno minato la promettente carriera, intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5, è tornato a parlare della sua parentesi poco fortunata alla: 11 presenze senza gol nel 2012/13, ma comunque uno scudetto in bacheca e lezioni preziose imparate da Antonio Conte, ai tempi sulla panchina bianconera."Al mio primo giorno alla Juve non riuscivo a trovare i miei compagni. Avevo cercato dappertutto. Poi eccoli là, 12 giocatori nei: sigaretta e caffè, ridevano e scherzavano. Una situazione che mi ha davvero divertito. Ti potevi trovare di fronte, ma che cosa puoi dire a ...

