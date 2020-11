Juventus-Cagliari: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 16 novembre 2020) Juventus-Cagliari, match valido per l’ottava giornata di Serie A, si giocherà sabato 21 novembre all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal pareggio all’Olimpico di Roma contro la Lazio, mentre i sardi hanno regolato agevolmente la Sampdoria sul proprio campo. Come arrivano le due squadre? Problemi in difesa per Andrea Pirlo che dovrà rinunciare a Chiellini e Bonucci, ma in compenso recupera De Light dopo l’intervento alla spalla destra. Sarà 3-4-1-2 con Szczesny in porta, De Ligh, Demiral e Danilo in difesa. A centrocampo, dovrebbero esserci Bentancur e Rabiot, con Cuadrado a destra e Kulusevsky a sinistra. Sulla trequarti, in caso di forfait di Ramsey, toccherà a Mckennie agire dietro le punte Ronaldo e Morata. Di Francesco dovrebbe opporsi con il 4-2-3-1 dove Cragno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020), match valido per l’ottava giornata di Serie A, si giocherà sabato 21 novembre all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal pareggio all’Olimpico di Roma contro la Lazio, mentre i sardi hanno regolato agevolmente la Sampdoria sul proprio campo. Come arrivano le due squadre? Problemi in difesa per Andrea Pirlo che dovrà rinunciare a Chiellini e Bonucci, ma in compenso recupera De Light dopo l’intervento alla spalla destra. Sarà 3-4-1-2 con Szczesny in porta, De Ligh, Demiral e Danilo in difesa. A centrocampo, dovrebbero esserci Bentancur e Rabiot, con Cuadrado a destra e Kulusevsky a sinistra. Sulla trequarti, in caso di forfait di Ramsey, toccherà a Mckennie agire dietro le punte Ronaldo e Morata. Di Francesco dovrebbe opporsi con il 4-2-3-1 dove Cragno ...

