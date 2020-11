Juve, McKennie titolare negli Stati Uniti: che vittoria contro Panama (Di martedì 17 novembre 2020) VIENNA (AUSTRIA) - Goleada degli Stati Uniti nell'amichevole in Austria contro Panama. A Wiener Neustadt, finisce 6-2 per la nazionale statunitense, con Weston McKennie , centrocampista della Juventus ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) VIENNA (AUSTRIA) - Goleada deglinell'amichevole in Austria. A Wiener Neustadt, finisce 6-2 per la nazionale statunitense, con Weston, centrocampista dellantus ...

