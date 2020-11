Italia Under 21, ritiro in vista della sfida alla Svezia: i convocati (Di lunedì 16 novembre 2020) La Nazionale Under 21 è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio di lunedì tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista della sfida contro la Svezia, ultimo match del girone in programma mercoledì a Pisa alle ore 17:30. L’Italia, già certa della qualificazione, cercherà di chiudere in bellezza e riscattare anche l’unica sconfitta incassata proprio in casa dei pari età svedesi lo scorso settembre. Andrea Pinamonti, squalificato per la gara contro la Svezia, ha già lasciato il ritiro, mentre sono stati esclusi dai convocati i calciatori della Fiorentina Federico Chiesa e Patrick Cutrone, ancora indisponibili. Si sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) La Nazionale21 è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio di lunedì tornerà ad allenarsi a Tirrenia incontro la, ultimo match del girone in programma mercoledì a Pisa alle ore 17:30. L’, già certaqualificazione, cercherà di chiudere in bellezza e riscattare anche l’unica sconfitta incassata proprio in casa dei pari età svedesi lo scorso settembre. Andrea Pinamonti, squalificato per la gara contro la, ha già lasciato il, mentre sono stati esclusi daii calciatoriFiorentina Federico Chiesa e Patrick Cutrone, ancora indisponibili. Si sono ...

