Italia Polonia: l’asse Locatelli-Insigne tra i segreti del dominio – ANALISI TATTICA (Di lunedì 16 novembre 2020) Trascinata da Locatelli e Insigne, l’Italia ha sconfitto la Polonia al termine di una grande prestazione. Gli azzurri ora devono battere la Bosnia Sotto la guida di Mancini, l’Italia ha iniziato un percorso piuttosto chiaro. La Nazionale vuole applicare un calcio di possesso e di posizione, con moduli fluidi che cambiano a seconda delle fasi: ci si difende con un 4-1-4-1 che diventa un 3-2-5 quando l’Italia ha la palla. Lo scopo è quello di attaccare con tanti giocatori e riempire tutti e 5 i corridoi verticali, per occupare sia l’ampiezza che i canali interni. Visto che ci sono così tanti giocatori sopra la linea della palla, è anche fondamentale la riaggressione: bisogna allenarsi a recuperare palla subito dopo averla persa, per evitare di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Trascinata da, l’ha sconfitto laal termine di una grande prestazione. Gli azzurri ora devono battere la Bosnia Sotto la guida di Mancini, l’ha iniziato un percorso piuttosto chiaro. La Nazionale vuole applicare un calcio di possesso e di posizione, con moduli fluidi che cambiano a seconda delle fasi: ci si difende con un 4-1-4-1 che diventa un 3-2-5 quando l’ha la palla. Lo scopo è quello di attaccare con tanti giocatori e riempire tutti e 5 i corridoi verticali, per occupare sia l’ampiezza che i canali interni. Visto che ci sono così tanti giocatori sopra la linea della palla, è anche fondamentale la riaggressione: bisogna allenarsi a recuperare palla subito dopo averla persa, per evitare di ...

juventusfc : Fra poco un altro derby ????in #NationsLeague! L'Italia di @fbernardeschi affronta la Polonia di @13Szczesny13 ?? I… - RaiSport : #ItaliaPolonia 2-0 #Belotti: 'Questo gruppo è come una famiglia, è difficile descrivere il legame che si è creato a… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - junews24com : Bernardeschi applaudito dopo Italia-Polonia: i giornali lo esaltano così - - Mediagol : #Video #Italia-Polonia, azzurri ok in #NationsLeague: numeri e curiosità della sfida di Reggio Emilia… -