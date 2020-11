Italia, il gol di Berardi è da record: nessuna squadra in Nations League come gli azzurri (Di lunedì 16 novembre 2020) L'Italia vince e convince. Netto il 2-0 rifilato alla Polonia con le reti di Jorginho, su rigore, e Berardi dopo una perfetta azione. Ed è proprio la seconda marcatura azzurra a far entrare nei libri dei record la Nazionale guidata da Roberto Mancini, e in questo caso, da Alberico Chicco Evani.Berardi, gol da record in Nations Leaguecaption id="attachment 1051813" align="alignnone" width="775" Berardi Italia (getty images)/captionIl gol del raddoppio firmato da Domenico Berardi, tra l'altro messo a segno nel "suo" stadio di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, oltre ad essere bello nell'esecuzione porta con sé un grande record, davvero unico, almeno per quanto riguarda la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) L'vince e convince. Netto il 2-0 rifilato alla Polonia con le reti di Jorginho, su rigore, edopo una perfetta azione. Ed è proprio la seconda marcatura azzurra a far entrare nei libri deila Nazionale guidata da Roberto Mancini, e in questo caso, da Alberico Chicco Evani., gol daincaption id="attachment 1051813" align="alignnone" width="775"(getty images)/captionIl gol del raddoppio firmato da Domenico, tra l'altro messo a segno nel "suo" stadio di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, oltre ad essere bello nell'esecuzione porta con sé un grande, davvero unico, almeno per quanto riguarda la ...

