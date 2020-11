Istat | l’inflazione in Italia sale ma resta negativa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – L’inflazione, anche ad ottobre, al netto delle componenti più volatili, tra le quali quella degli energetici – caratterizzati dalla persistenza di tendenze negative dei prezzi – pur accelerando, rimane modesta. Lo rileva l’che sottolinea come d’altra parte, “la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa si confermi vivace, trainata dagli incrementi dei prezzi degli alimentari freschi”. Nel mese di ottobre, l’Istituto di statistica stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,3% su base annua (da -0,6% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Pur registrando per il sesto mese consecutivo un’inflazione ...