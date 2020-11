Inter, oggi nuovi tamponi: fari puntati su Gagliardini. Le ultime (Di lunedì 16 novembre 2020) I giocatori dell’Inter effettueranno oggi un nuovo tampone: fari puntati su Gagliardini dopo l’esito incerto dell’ultimo test oggi al Suning Training Center ci sarà un nuovo giro di tamponi a tutto il gruppo squadra nerazzurro. Particolare attenzione sarà dedicata a Roberto Gagliardini, che sabato ha lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale italiana per una sospetta positività al Covid-19. Al momento ci sono Brozovic – già tornato a Milano – e Padelli tra i sicuri contagiati. Qualora l’ex Atalanta risultasse negativo ai controlli medici avrebbe davanti un’Intera settimana per preparare la gara col Torino, con la possibilità di scendere in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) I giocatori dell’effettuerannoun nuovo tampone:sudopo l’esito incerto dell’ultimo testal Suning Training Center ci sarà un nuovo giro dia tutto il gruppo squadra nerazzurro. Particolare attenzione sarà dedicata a Roberto, che sabato ha lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale italiana per una sospetta positività al Covid-19. Al momento ci sono Brozovic – già tornato a Milano – e Padelli tra i sicuri contagiati. Qualora l’ex Atalanta risultasse negativo ai controlli medici avrebbe davanti un’a settimana per preparare la gara col Torino, con la possibilità di scendere in ...

Inter : ? | AMICHEVOLE Oggi amichevole contro il Monza ad Appiano Gentile - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Come lo scorso agosto, oggi in campo a Bergamo con la maglia Away! ?? #AtalantaInter ????… - Inter_Women : ? | GOL Ecco le prodezze delle nostre #InterWomen nella vittoria di oggi contro il Bari! - NozioniF : Oggi compie sessantacinque anni Hector Cuper, un allenatore storico in negativo. Tanti auguri Hombre Vertical...… - fcin1908it : CdS - Inter, oggi nuovi tamponi ad Appiano: particolare attenzione su Gagliardini - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oggi Monza Team, doppia vittoria quest'oggi contro la formazione eSports dell'Inter Fcinternews.it Quentin40: «Non sono solo quello di ‘Thoiry’»

Io volevo che gli altri fossero felici, ma la verità è che probabilmente non lo ero io in primis, e solo oggi mi rendo conto di quanto fosse importante esserlo». Dare gas (Veloce) è soprattutto uno ...

Morta Isa Stoppi, la top model con «due laghi al posto degli occhi»

Immortalata da celebri fotografi, «musa» di Avedon e Barbieri . Era stata sposata con Gian Germano Giuliani, l’industriale dell’omonimo «amaro medicinale» ...

Io volevo che gli altri fossero felici, ma la verità è che probabilmente non lo ero io in primis, e solo oggi mi rendo conto di quanto fosse importante esserlo». Dare gas (Veloce) è soprattutto uno ...Immortalata da celebri fotografi, «musa» di Avedon e Barbieri . Era stata sposata con Gian Germano Giuliani, l’industriale dell’omonimo «amaro medicinale» ...