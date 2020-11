Insegnante dalla doppia vita | di giorno a scuola | di notte escort con l’amica

Leggi su chenews

(Di lunedì 16 novembre 2020) Guadagna 8mila euro al mese, fa l’che disi trasforma incon decine di clienti affezionati. Ottomila euro al mese per un’sono davvero troppi per essere veri. E allora i carabinieri di Alassio, in Liguria, hanno voluto vederci chiaro e hanno scoperto che la donna in realtà ‘arrotondava’ il suo stipendio facendo ben altro, nulla a che vedere con il suo mestiere di educatrice per ragazzi. Si spacciava per una bella 45enne ma in realtà di anni ne ha 56, di bell’aspetto: nessuno dei suoi clienti faceva caso alla sua età anagrafica. Ora gli affezionati dell’rischiano di essere denunciati perché per raggiungere i luoghi del piacere violavano il lockdown che impone anche in Liguria il ...