Inghilterra | Southgate rivela | «Ho avuto il coronavirus» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Gareth, ct dell’, hato in conferenza stampa di averil. Le sue dichiarazioni Gareth, ct dell’, hato in conferenza stampa di averil. Le sue dichiarazioni. «Hoil. Sono stato fortunato perché le condizioni non erano serie come per molti nel nostro Paese. Non è stato piacevole, non è qualcosa che scegli di avere. Ma ora sto bene». Leggi su Calcionews24.com