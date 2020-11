Il virus in Italia già a settembre 2019? Esperti: “Nessuna prova, il diavolo è nei dettagli” (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo Il virus in Italia già a settembre 2019? Esperti: “Nessuna prova, il diavolo è nei dettagli” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo Ilingià a: “Nessuna, ilè nei dettagli” MeteoWeb.

petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - Maumol : Con l'America distratta dalle elezioni e l'Europa a difendersi dal virus, la Russia dispiega ingenti forze in Ciren… - lorepregliasco : Un thread da leggere sulla molto dubbia scoperta del virus in Italia già a settembre 2019, su cui molti media itali… - xyz21271663 : Pensa te, chi l'avrebbe mai detto... solo qualche stupido <complottista> immagino. Magari scopriremo che il virus '… - foggylady : RT @mulsti: Covid in Italia già da settembre e non è che è tutto un complotto la gente non vive per fregarvi. Essendo un virus sconosciuto… -