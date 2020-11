Il Trono di Spade 8 | cosa disse Nikolaj Coster-Waldau a Gwendoline Christie per farla piangere

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 novembre 2020) Durante le riprese del quarto episodio de Ildi8, una battuta fuori campo difece scoppiare in lacrime: scopriamo quale. Ildi8 ha avuto i suoi alti e bassi, e sono state molte le critiche da parte dei fan e dei membri stessi del cast dello show. Ma c'è una battuta direlativa a una scena del quarto episodio dell'ultima stagione, The Last of the Starks che fece, dando vita a uno dei momenti più discussi. Nell'episodio in questione, Jamie Lannister (...