Il ritorno di Carlo Tavecchio: è candidato al Comitato Regionale della Lombardia. Anche lui tra le manovre in vista delle elezioni in Figc (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo avevamo lasciato così, paonazzo in volto, mentre parlava di sé in terza persona fra metafore contadine e motti in francese maccheronico, per annunciare le sue inevitabili dimissioni da presidente della FederCalcio. Sono passati esattamente tre anni dalla notte di Italia-Svezia che sancì la storica mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali e di conseguenza la fine della sua carriera politica. Credevamo. Oggi Carlo Tavecchio è pronto a tornare, ma in fondo non se n’era mai andato se è vero che negli ultimi anni ha continuato a essere pagato dalle due società di servizi della Lega Dilettanti: vuole ripartire dal suo feudo più antico, il Comitato Regionale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo avevamo lasciato così, paonazzo in volto, mentre parlava di sé in terza persona fra metafore contadine e motti in francese maccheronico, per annunciare le sue inevitabili dimissioni da presidenteFederCalcio. Sono passati esattamente tre anni dalla notte di Italia-Svezia che sancì la storica mancata qualificazionenazionale ai Mondiali e di conseguenza la finesua carriera politica. Credevamo. Oggiè pronto a tornare, ma in fondo non se n’era mai andato se è vero che negli ultimi anni ha continuato a essere pagato dalle due società di serviziLega Dilettanti: vuole ripartire dal suo feudo più antico, il...

